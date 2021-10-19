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Deprem mi oldu son dakika? Nerelerde deprem oldu 19 Ekim 2021 Salı?

Sabah saatlerinde Türkiye'nin belli bölgelerinde hissedilen sarsıntıların üzerine vatandaşlar Deprem mi oldu son dakika? Nerelerde deprem oldu 19 Ekim 2021 Salı? sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

Deprem mi oldu son dakika? Nerelerde deprem oldu 19 Ekim 2021 Salı?

Ülkemizden ve çevresinde geçen fay hatları sık sık depremlerin yaşanmasına sebep oluyor. Bu kapsamda vatandaşlar yaşanan depremlerle ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bu sabah saatlerinde yurdun belli bölgelerinde hissedilen sarsıntının ardından internet arama motorlarında Deprem mi oldu son dakika? Nerelerde deprem oldu 19 Ekim 2021 Salı? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre Akdeniz'in açıklarında 6.0 şiddetinde son dakika bir deprem meydana geldi. Verilen bilgilere göre deprem Dodecanese (Yunanistan)'da meydana gelirken derinliğin de 9.59 km olduğu ifade edildi. Akdeniz açıklarında şiddeti yüksek olan bu depremin ülkemizdeki birçok ilden de hissedildiği ifade edildi.

Deprem mi oldu son dakika? Nerelerde deprem oldu?

NERELERDE DEPREM OLDU 19 EKİM 2021 SALI?

Akdeniz açıklarındaki bu depremin merkez üssü Dodecanese (Yunanistan) olsa da Türkiye'deki birçok ülkeden de hissedildiği ifade edildi. Söz konusu deprem Antalya'nın Kaş ilçesin 155.56 km uzaklıkta meydana geldi. Öte yandan vatandaşların paylaştıklarına göre deprem Antalya'nın yanı sıra, İzmir, Aydın ve Muğla'dan da hissedildi.

Deprem mi oldu son dakika? Nerelerde deprem oldu?

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