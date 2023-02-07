Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17 sularında meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremin ardından tüm Türkiye depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesinde gönüllü arama kurtarma ekipleri, gıda, hijyen ve kıyafet malzemeleri sevk edilmeye başladı. AFAD, AKUT, Kızılay ve belediyelerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği yardımlar bölgelere ulaştırılıyor. Deprem nedeniyle bölgede meydana gelen yol yarıkları ve çöküntüler ulaşımda aksamalara neden oluyor. Hava koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle uçak seferlerinin rötarlı kalkması yardımların zamanında yetişememesine neden oluyor. Peki deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar...

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DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada alternatif yollar "06.02.2023 Saat 19.00 İtibarıyla Deprem Nedeniyle Kapanan Yollar ve Alternatif Güzergâhlar" denildi.

Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.

Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araÇ trafiğine kapatıldı.

Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.

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Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.

Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.

Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır.

TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ve güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

KGM tarafından yapılan açıklamaya göre;

Kapanan Malatya-Gölbaşı Devlet Yolu yerine alternatif 2 güzergah verildi. İlk alternarif (Malatya-Darende) Ayrım-Elbistan-Göksün-Kahramanmaraş yolu, ikinci alternatif yol Malatya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahramanmaraş yolu,

Kapanan Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı Otoyolu yerine alternatif güzergah olarak Osmaniye-Gaziantep Devlet Yolu belirlendi,

Kapanan Hatay-Reyhanlı Devlet Yolu yerine alternatif güzergah Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı yolu olarak belirtildi.

KGM anlık trafiğe açık olan yolları öğrenmek için tıklayınız