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Deprem oldu! 3 ilde hissedildi...

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Antalya'dan da hissedildi.

Deprem oldu! 3 ilde hissedildi...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi.

Depremin adından 09.38'de 4,8, 09.41'de  de 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. 

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Acıpayam Belediye Başkanı  Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

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