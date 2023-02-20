Depremde vefat eden vatandaşların mezarları yürek burktu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar cenazelerini alarak toprağa verdi. Gaziantep'te depremzedeler için hazırlanan toplu mezarlıkta acı dolu görüntüler kaydedildi. Genç kızların mezarlarına duvak bırakılırken, çocukların mezar taşlarına kalem bırakıldı.

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Depremde vefat eden vatandaşların mezarları yürek burktu!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası enkazdan alınan cenazeler toprağa verildi. Hayatını kaybeden vatandaşların ise yarım kalan acı dolu hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarların üzerlerine bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar yürekleri burktu.

Depremde vefat eden vatandaşların mezarları yürek burktu!

DEPREMDE VEFAT DENLERİN EŞYALARI MEZAR TAŞLARINA BIRAKILDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vefat edenlerden yaklaşık 300 kişi İslahiye Asri mezarlıkta oluşturulan mezarlıklara defnedildi. Felaketin yaşandığı depremlerde vefat edenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlıklara da yansıdı. Aynı soy isimden yan yana 6-7 kişinin yattığı mezarlar ilçedeki yıkımda enkaz altında yok olan ailelerin tanığı oldu. İsimleri Arapça harflerle yazılmış Suriyelilerin de yan yana defnedildi. Bazı mezarların üzerine battaniye örtülürken, bazı mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları da mezar taşlarının üzerine bırakıldı.

Depremde vefat eden vatandaşların mezarları yürek burktu!

ARKADAŞININ MEZARINA HÜZÜN DOLU NOT BIRAKTI

Depremde ölen gelinlik çağındaki kızların mezar taşlarına beyaz duvaklar bağlanırken, okulları yarım kalan öğrencilerin mezarlarında ise bırakılan kalemler yer aldı. Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun ise Emir adındaki bir arkadaşının mezar taşına bıraktığı baş sağlığı notu ise görenleri duygulandırdı. Küçük Emir'e yazılan notta ise; "Ben Deniz Eren Karakuş. Emir arkadaşıma ailece baş sağlığı diliyorum. Ailece mekanınız cennet olsun." yazılmıştı.

Mezarlardan bazılarında ise dikili zeytin fidanları dikkat çekti.

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