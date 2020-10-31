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  3. Depremden dolayı yıkılmak üzere olan binaları iş makinaları ayakta tutuyor

Depremden dolayı yıkılmak üzere olan binaları iş makinaları ayakta tutuyor

İzmir'de meydana gelen depremden dolayı ayakta durmayan Barış ve Cumhuriyet sitelerini iş makineleri ayakta tutuyor.

Depremden dolayı yıkılmak üzere olan binaları iş makinaları ayakta tutuyor

İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinalarının desteğiyle ayakta duruyor. Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinde 3 bina, Cumhuriyet Sitesinde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı.

Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makinaları destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi. Taşıyıcı kolonlardaki kırılmalar nedeniyle yan yatan binaların görüntüsü, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremden dolayı yıkılmak üzere olan binaları iş makinaları ayakta tutuyor

Depremden dolayı yıkılmak üzere olan binaları iş makinaları ayakta tutuyor

Depremden dolayı yıkılmak üzere olan binaları iş makinaları ayakta tutuyor



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