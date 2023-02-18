Depremzede çocuklar için annesinin yaptığı poğaçaları sattı! Kazandığı parayı bağışlayacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası evlerinde barınamayan birçok vatandaş çadır kentlerde yaşamaya başladı. Tüm Türkiye yardım ve bağışlarda bulunurken Beykoz'da yaşayan Karan'da destek verdi. Karan annesinin yaptığı poğaçaları pazarda satarak kazandığı parayı bağışlayacağını söyledi.

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Depremzede çocuklar için annesinin yaptığı poğaçaları sattı! Kazandığı parayı bağışlayacak!

Kahramanmaraş depremi sonrası birçok çocuk ailesiyle birlikte çadırlarda yaşamaya başladı. Yardımseverler tarafından toplanan yardımlar ve bağışlar bölgelere gönderilirken tüm Türkiye el birliğiyle depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıyor.

Depremzede çocuklar için annesinin yaptığı poğaçaları sattı! Kazandığı parayı bağışlayacak!

ANNESİNİ EVDE HAZIRLADIĞI POĞAÇALARI SATARAK DESTEK OLACAK

Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Karan Yıldız' da annesinin evde pişirdiği poğaçaları, semt pazarında satarak depremzede çocuklar için kullanacağını dile getirdi.

Depremzede çocuklar için annesinin yaptığı poğaçaları sattı! Kazandığı parayı bağışlayacak!

"DEPREMZEDE ARKADAŞLARIM İÇİN"

Karan, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, Kavacık Dörtyol'daki semt pazarında açtığı tezgahta sattı. Karan'ın poğaçaları sattığı minik tezgahının önünde ise bir kartonda "Depremzede arkadaşlarım için" yazılı döviz bulunuyor. Karan, kısa sürede sattığı poğaçalardan 535 lira gelir elde etti. Karan ise kazandığı parayı kumbarasındaki parayla birleştirerek depremzedeler için bağışta bulunacağını söyledi.

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