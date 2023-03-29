Depremzedeler Edirne'ye akın etti, kiralık daire sıkıntısı baş gösteri, fiyatlar zirve yaptı

Deprem bölgesini can güvenliğini tehlikede gören depremzedeler, deprem açısından risksiz olarak gözüken Edirne'ye akın etmesiyle kiralık daire bulunamamasına ve zirve yapmasına kira fiyatlarının artmasına sebep oldu.

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Depremzedeler Edirne'ye akın etti, kiralık daire sıkıntısı baş gösteri, fiyatlar zirve yaptı

Deprem riski az olan Edirne'ye göçün artmasıyla birlikte kiralık daireler kısa sürede tükendi. Konut fiyatlarında da artışın yaşandığı kentte, emlakçılar genellikle İstanbul'dan olmak üzere gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremden olumsuz etkilenen 10 bine yakın depremzede, Edirne'de konaklıyor. Depremzede vatandaşların kiralık evlere talep göstermesiyle birlikte Edirne'de kiralık daireler neredeyse tükendi. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Edirne'de, emlakçılar gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Edirne'ye gelen depremzede vatandaşlar kiralık konutlara talep gösterirken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise deprem endişesiyle Edirne'de zemini kayalık olan köylerden arsa ve ev arayışına girdi. Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan bazıları, Edirne'nin köylerinden müstakil ev ve arsa almayı tercih etti. Kimi vatandaşlar da aldıkları arsalarda prefabrik ev yapmayı planlıyor.

"GELEN TALEPLERİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Edirne'de emlakçılık yapan Mehmet Can Altuğ, depremzede vatandaşların kiralık konutlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairenin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Altuğ, "Kiralık konut sayısı 3-4 adetten yukarı çıkmıyor ve yoğun talep olduğu için kısa sürede kiralanıyor. Gelen talepleri karşılayamıyoruz" açıklamasında bulundu. İstanbul'da yaşayan vatandaşların Edirne'de kiralık konutlara değil, satılık arsa ve müstakil evlere yoğun talep gösterdiklerini anlatan Altuğ, "Köylerden müstakil ev, arsa almak istiyorlar. Bazıları da prefabrik ev yapıyor" ifadelerine yer verdi.

Depremzedeler Edirne'ye akın etti, kiralık daire sıkıntısı baş gösteri, fiyatlar zirve yaptı

"GEÇEN YIL 1 MİLYONA SATILAN KONUT ŞİMDİ 3 MİLYONA SATILIYOR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Ocak ayında endeks değerinin en yüksek artışı gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi oldu. Buradaki artış yıllık yüzde 175'e dayandı. Ocak ayı verilerine yansıyan artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı illerden biri olan Edirne'de, konut fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirten bir başka emlakçı Namık Babacan da, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şubat ayında Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremin ardından Edirne'ye göç yaşandığını ve konutlara talep arttığını belirten Babacan, bu taleple birlikte fiyatların daha da arttığını söyledi. Babacan, İstanbul'da yaşayan vatandaşların Edirne'deki arsa ve konutlara ilgi gösterdiğini belirtti. Geçen yıl 1 milyona satılan dairenin şu an 3 milyona satıldığını ifade eden Babacan, "İstanbul'da yaşayan bir vatandaş dairesini en düşük 5 milyona satıyor ve Edirne'den arsa ve konutu kendisine cazip geldiği için alıyor" dedi.

KAYNAK: İHA

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