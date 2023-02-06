Depremzedeler için harekete geçildi! Bu oteller ücretsiz konaklama sağlayacak.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Bugün saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın açıklamasına göre depremde 5 bin 606 bina yıkıldı. Riskli binalara girilmezken depremzedelerin konaklaması için birçok otel kapılarını açtı.

O İLLERDEKİ OTELLER ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Otelz internet sitesi depremzedelerin konaklayabileceği otelleri açıkladı. İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesisleri aşağıda listelenmektedir. İletişim bilgileri üzerinden bu tesisler ile temasa geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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Depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren depremleri görmek için tıklayınız.