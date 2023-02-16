Depremzedelere destek sürüyor: Tuvalet ve duş kabini üretimi başladı

Yalova'da, deprem bölgesinde kullanılmak üzere 760 adet konteyner tuvalet ve duş kabini üretimine başlandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Depremzedelere destek sürüyor: Tuvalet ve duş kabini üretimi başladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde, depremzedelere yardımlar sürüyor. Bu çerçevede, Yalova Valiliği koordinasyonunda depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere konteyner tuvalet ve duş kabini üretimi gerçekleşiyor.

Depremzedelere destek sürüyor: Tuvalet ve duş kabini üretimi başladı

DEPREM BÖLGESİNE SEVK BAŞLADI

Üretime; Altınova Tersane Girişimcileri, Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği, Eczacıbaşı ile Yalova Makine İhtisas OSB katkı sağlıyor. Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde yapımına başlanan konteynerleri, Vali Muammer Erol yerinde inceledi. İncelemenin ardından konteynerler deprem bölgesine sevk edilmeye başladı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde yürekleri ısıtan görüntü! Vali Tekbıyıkoğlu, çocuklarla tek tek ilgilendi, mutluluk dağıttı
Deprem bölgesinde yürekleri ısıtan görüntü! Vali Tekbıyıkoğlu, çocuklarla tek tek ilgilendi, mutluluk dağıttı
Kanal D'nin sevilen muhabiri İbrahim Konar'ın acı günü! Depremde 10 yakınını kaybetti!
Kanal D'nin sevilen muhabiri İbrahim Konar'ın acı günü! Depremde 10 yakınını kaybetti!
Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"
Kahramanmaraş depreminin ilk anları polis telsizine yansıdı! Panik ve korku bir arada: "Sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son Haberler
Vito Van Crooij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Van Crooij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vito Van Crooij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Van Crooij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahmut Demirgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmut Demirgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahmut Demirgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmut Demirgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Serra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Serra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Serra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Serra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Kotan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Kotan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Kotan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Kotan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Düğün gecesi depreme yakalandılar! Enkaz altında yaşamını yitiren çiftten düğün görüntüleri kaldı!
Düğün gecesi depreme yakalandılar! Enkaz altında yaşamını yitiren çiftten düğün görüntüleri kaldı!
Riskli binayı yıkmak için kepçeyi vurdu, altında kalmaktan son anda kurtuldu! Kepçe Operatörü başına gelen olayı anlattı!
Riskli binayı yıkmak için kepçeyi vurdu, altında kalmaktan son anda kurtuldu! Kepçe Operatörü başına gelen olayı anlattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Depremde hasar gören tarihi eserler ve hikayeleri!
Depremde hasar gören tarihi eserler ve hikayeleri!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları