Depremzedelere devletten 10 bin TL'lik yardım! Peki yardım nasıl alınacak?

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi.

Depremler, 10 ilde yaşayan 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürerken Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespit ve yapılacak yardımlara ilişkin şunları söyledi: "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz."

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ödemelerin PTT üzerinden yapılması veya vatandaşların banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.