Depremzedelere devletten 10 bin TL'lik yardım! Peki yardım nasıl alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Peki yardım nasıl alınacak?

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Depremzedelere devletten 10 bin TL'lik yardım! Peki yardım nasıl alınacak?

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi.

1-001.jpg1-001.jpgDepremzedelere devletten 10 bin TL'lik yardım! Peki yardım nasıl alınacak?

Depremler, 10 ilde yaşayan 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürerken Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Depremzedelere devletten 10 bin TL'lik yardım! Peki yardım nasıl alınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespit ve yapılacak yardımlara ilişkin şunları söyledi: "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz."

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ödemelerin PTT üzerinden yapılması veya vatandaşların banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?
Ahbap Derneği kimin? Kurucusu kim? Ahbap Derneği amacı nedir, neden kuruldu?
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD, tahliye alanlarının adreslerini açıkladı
Deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD, tahliye alanlarının adreslerini açıkladı
AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı
AFAD'ın Twitter hesabı hacklendi! O paylaşım hemen kaldırıldı
Son Haberler
Denis Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vanderlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vanderlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malatya'da mucize kurtuluş: 84 yaşındaki Fatma teyze, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Malatya'da mucize kurtuluş: 84 yaşındaki Fatma teyze, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'dan acı haber: Genç öğretmen depremde hayatını kaybetti
Hatay'dan acı haber: Genç öğretmen depremde hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay İskenderun'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 200 metre içeri geldi, işyerleri ve binalar boşaltıldı! İşte bölgedeki son durum...
Hatay İskenderun'da tedirgin eden görüntü: Deniz suyu 200 metre içeri geldi, işyerleri ve binalar boşaltıldı! İşte bölgedeki son durum...
Giresun'a acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün depremde hayatını kaybetti
Giresun'a acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün depremde hayatını kaybetti
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!