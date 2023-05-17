Depremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni gözaltına alındı

14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesinden AK Parti'ye yüksek oy çıkmasından sonra bazı kendini bilmez kişiler tarafından ahlaksızca hakaret edilmişti. bunlardan biride Depremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni göz altına alındı

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Depremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni Ayşegül Didem Doğan,göz altına alındı.

ERDOĞAN'I DESTEKLEYEN DEPREMZEDELERE HAKARET ETMİŞTİ

TikTok fenomeni Ayşegül Didem Doğan, seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyen depremzedelere hakaret etti. Sözde fenomen Doğan, "Siz vatanı sattınız. Türk halkı sizin için bir şey yapmaz bundan sonra. 'Nereye oy verdin?' diye sorar. Ben bir CHP'li olarak Amerika'da gezerken karşıma bir AKP'li olarak çıkıp yardım istemeyin. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle" dedi.

AYRIINTILAR BİRAZDAN...

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