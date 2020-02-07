Depremzedelere yardım bahanesiyle yapılan provokasyona gözaltı!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyona ilişkin Valilikten açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

İlimizde meydana gelen depremin ardından 28.01.2020 tarihinde saat 17:50 sularında Fevzi Çakmak Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cem Evi’ne 23 EU 946 plakalı kamyonet ile bir grup şahıs gelerek, cem evinde yardım malzemesi dağıtmak istediklerini söylemişlerdir. Söz konusu şahıslar tarafından getirilen yardımların, cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine, şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cem evinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde bahse konu yardım dağıtımı yapanlardan PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.