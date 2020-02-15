Süper Lig'in haftasında mücadele veren Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü karşılaşması sona erdi. İşte dakika dakika maç özeti...

Fenerbahçe: 1

Ankaragücü: 2

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ MÖZETİ

90' Karşılaşma, Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

90' Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golüyle son dakikada farkı 1'e indirdi! Skor 2-1

90' Maçın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.

87' Ankaragücü'nde Pazdan oyunda. Mihalak dışarı alındı.

85' Fenerbahçe'de Gustavo sarı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.

75' Ankaragücü, Rodrigues'in golüyle 2-0 öne geçti! Mihalak sol kanatta rakiplerinden sıyrıldı. Ceza yayı üzerindeki Rodrigues'e pasını verdi. Rodrigues çok sert bir vuruşla kaleci Altay'ı mağlup etti.

74' Fenerbahçe'de Isla dışarı alındı. Mevlüt Erdinç oyunda.Mauricio Isla - Mevlüt Erdinc

72' Ankaragücü'nde İlhan Parlak oyunda. Lobjanidze dışarı alındı.

62' Fenerbahçe'de sakatlanan Emre Belözoğlu yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.Emre Belözoglu - Ferdi Kadioglu

61' Ankaragücü'nde Atila Turan oyunda. Sedat Ağçay dışarı alındı.Sedat Agcay - Atila Turan

52' Ankaragücü'nde Jelson Rodrigues bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Rodrigues kaleye sokulmak isterken araya giren Jailson tehlikeyi önledi.

46' İkinci yarıya ev sahibi Ankaragücü başladı.

45' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Emre Belözoğlu oyunda.Tolga Cigerci - Emre Belözoglu

İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi.

41' Fenerbahçe'de Isla karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Mauricio Isla

35' Fenerbahçe'de Gustavo uzaktan köşeye çok sert vurdu. Kaleci Fridrich uzandı ve gole izin vermedi.

31' Fenerbahçe atağında Dirar'ın ceza sahasına ortasında top yükseklik kazandı. Muriqi arkası dönük vuruşunu yapmak istedi kaleci Friedrich hata yapmadı.

25' Ankaragücü'nde Mihalak bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Mihalak Altay'la karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Altay gole izin vermedi.

18' Fenerbahçe Ozan Tufan'la beraberlik golüne yaklaştı. Ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan'ın yerden vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.

13' Ankaragücü, Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti! Savunma arkasına atılan topta Altay kalesini boşalttı. Mihalak topu Altay'ın üzerinden aşırttı. Lobjanidze boş kalede ağları buldu.Gol - Saba Lobjanidze

11' Ankaragücü gole çok yaklaştı! Lobjanidze sağ kanatta çizgiye indi. Rakiplerinden sıyrılıp ortasını yaptı. Rodrigues kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

4' Jailson'un pasında arka direkte topla buluşan Kruse dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Friedich üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

3' Fenerbahçe etkili geldi! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan önünü açtı, şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

1' İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı!

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER KİMLERDİ?

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

Ankaragücü'nün yedekleri: Yiğit, Pazdan, Orkan, Atila Turan, Cebrail, Stanojevic, Rivas, Fatih, İlhan Parlak, Aydın Karabulut

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun, Falette, Hasan Ali, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Rami

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ KARŞILAŞMASI NEREDE OYNANDI?

STAT: Eryaman Stadyumu

SAAT: 20:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN Sport 1

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ANKARA'DA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım ligde şimdiye dek Ankara’da 49 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara’daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara’daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı. Geçen sezon Ankara’da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara’da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve gülen taraf 1-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştu.