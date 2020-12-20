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  3. Dereye düşen alkollü adam kurtarmaya gelen ekiplere isyanı: 'Neden geç kurtardınız?'

Dereye düşen alkollü adam kurtarmaya gelen ekiplere isyanı: 'Neden geç kurtardınız?'

Antalya'da gece saatlerinde alkol alıp otomobiliyle dereye uçan bir kişi, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' deyip ardından küfür ederek tepkisini dile getirdi. Hastaneye kaldırılan adam tedavisinin ardından ifade vermek için emniyete götürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde alkollü sürücü, direksiyonun hakimiyetini kaybedip dereye düştü. Ardından kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan adam gelen ekipler tarafından uzun bir süre kurtarılmayınca ekiplere  'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek küfür etti.

Antalya'da alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Ö., dün gece saat 23.45’te otomobiliyle birlikte Gavur Deresi’ne düştü. Olay sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kurtarma çalışması başlamadan önce otomobilden çıkan ancak dere kenarındaki istinat duvarı ve çitlerden çıkamayan Ahmet Ö. bir süre bekledi.

Dereye düşen alkollü adam kurtarmaya gelen ekiplere isyanı: 'Neden geç kurtardınız?'

EKİPLERE KÜFÜR ETTİ

Kendi imkanları ile kurtulmayı başaran Ahmet Ö’ye olay yerine gelen polisler merdiven uzattı. Ahmet Ö., 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek tepki gösterdi. Ekiplere küfür eden sürücü, ardından çocukları getirilmezse dereden çıkmayacağını söyledi. Evinin adresini de veren Ahmet Ö., ikna edilerek dereden çıktı. Şahıs, bu defa ise hastaneye gitmemek için direndi.

Dereye düşen alkollü adam kurtarmaya gelen ekiplere isyanı: 'Neden geç kurtardınız?'

ARACI DERE YATAĞINDAN ÇIKARTILDI

Polis ekiplerinin çabası sonucu hastaneye gitmeye ikna edilen Ahmet Ö., yüzündeki yaraların tedavisi için önce Kumluca Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Caddeden hızla gelip yaklaşık 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobil ise kurtarıcı marifetiyle dere yatağından çıkartıldı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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