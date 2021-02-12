Deri Ayakçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri Ayakçı Maaşları, Deri Ayakçı İş İlanları

Deri Ayakçı görev tanımı nedir, Deri Ayakçı ne iş yapar, Deri Ayakçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Ayakçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Ayakçı Tanımı; Deri/kürk giyim üretiminde kalıbı hazırlanmış ürünün belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, model ve malzeme özelliğine göre model ürün parçalarını dikime hazırlama ve bitim işlemlerini deri model makineci ile işbirliği içerisinde gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Deri Ayakçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri Ayakçı Maaşları

Deri Ayakçı maaşı ortalama aylık 3500 - TL’dir. En düşük Deri Ayakçı maaşı 3200 -TL, En yüksek ise 3800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Ayakçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Deri Ayakçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Deri Ayakçı Ne İş Yapar?

a) Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak

b) İş organizasyonu yapmak

c) Kalıp kontrol numunesini dikime hazırlamak

d) Kalıp kontrol numune kesimini kontrol etmek

e) Kalıp kontrol numune dikimi için iş hazırlamak

f) Dikim kontrolü yapmak

g) Model kesimini kontrol etmek

h) İşi dikime hazırlamak

i) Ürünü telalamak

j) Dikişe/çatıma hazırlık yapmak

k) Uya yapmak

l) Dikiş açmak, Kenar kıvırmak, İlik/cep yeri açmak, Dikiş bindirmek

m) Ara ölçüm kontrolü yapmak

n) Tamir yapmak

o) Son ölçü kontrolü yapmak

p) Modelin kalite kontrolünü yapmak

q) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek

Deri Ayakçı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Deri Ayakçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Deri Ayakçı mesleğinin meslek kodu 8155.11 olarak belirlenmiştir

Deri Ayakçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Deri Ayakçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı’nın 01 no’lu revizyonu, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılmış ve MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra “Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3)” olarak MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Deri Ayakçı Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3)’nın çalışma ortamı; yeterli büyüklükte, aydınlık ve işin icrası için eksiksiz teknik malzeme ile donatılmış fabrika ve atölyelerde Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışır. Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) genellikle oturarak ve makineye eğilerek çalışır. Buna bağlı olarak sırt ve boyun ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Çalışma ortamında yoğun deri kokusu, kimyasal maddeler, uçucu organik maddelerin ve emisyonların kokularına maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerektiren durumlar ile karşılaşabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulması ve 17 nci maddesi gereğince gerekli eğitimleri alır ve belgelendirir.

Deri Ayakçı Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Biz 2. Cetvel çeşitleri 3. Çekiç 4. Çizgi taşı 5. Fırça çeşitleri 6. Gümüş kalem 7. Kesici çeşitleri 8. Kişisel koruyucu donanım (maske, eldiven ve benzeri) 9. Makas çeşitleri 10. Makine aksesuarları 11. Mermer tezgah 12. Mezura 13. Pense 14. Solüsyon 15. Tamir kutusu 16. Tela 17. Uya 18. Ütü 19. Yan keski 20. Yapıştırıcı çeşitler

Deri Ayakçı Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Atıkların doğru ayrılması ve geri dönüşüm bilgisi 4. Çalıştığı sektör ile ilgili mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 5. Ekip içinde çalışma bilgi ve becerisi 6. El becerisi 7. El-göz koordinasyon becerisi 8. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 9. İş yeri çalışma prosedürleri bilgisi 10. Kalite kontrol prensipleri bilgisi 11. Kayıt tutma ve raporlama bilgi ve becerisi 12. Malzeme bilgisi 13. Mesleki matematik bilgisi 14. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 15. Mesleki terim bilgisi 16. Problem çözme becerisi 17. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 18. Standart ölçüler bilgisi 19. Temel ilk yardım bilgi ve becerisi 20. Temel iş planlama bilgisi 21. Ürün bilgisi 22. Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

Deri Ayakçı Tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek 2. Çalışma ortamında iş disiplini sağlamada doğru, etkili tutum ve davranışlara sahip olmak 3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 4. Çalışmalarında planlı, organize ve dikkatli olmak 5. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 7. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak 8. Ekip içerisinde uyumlu çalışmak 9. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmek 10. Güvenli çalışma şartlarına uymak 11. İş yeri çalışma prensiplerine uymak 12. İş yerinde ilgili kişilerden, zamanında bilgi almak ve aktarmak 13. İş yerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek 14. Mesleğindeki teknolojik yenilikleri takip etmek 15. Meslek etiğine uygun davranmak 16. Öğrenmeye açık olmak ve öğrendiklerini etkili şekilde aktarmak 17. Süreç ve ürün kalitesine özen göstermek 18. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek 19. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak 20. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek 21. Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek

Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme

Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

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