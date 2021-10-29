Derman isminin anlamı nedir, Derman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Derman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Derman ismi ne demek, Derman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Derman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Derman İsminin anlamı nedir? TDK Derman anlamı:

TDK sözlüğünde Derman ismi; Güç, takat, mecal anlamına gelmektedir.

Derman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Derman ismi geçmemektedir.

Derman isminin kökeni:

Derman ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Derman ismini kullanan 1.893 kişi bulunmaktadır.

Derman isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Derman isminin rengi:

Lavanta

Derman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Derman isminin Harf Analizi Nedir ?

Derman ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Derman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Derman ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 5

E: 6

R: 21

M: 16

A: 1

N: 17

= 66– Derman İsminin Numeroloji Toplamı 66’dir.

Derman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Derman ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Derman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D: 4E: 5R: 9M: 4A: 1N: 5 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Derman isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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