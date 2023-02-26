Derrick Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Gyamfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Gyamfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Gyamfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Gyamfi 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Gyamfi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Derrick Gyamfi'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Derrick Gyamfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Gyamfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derrick Gyamfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Gyamfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Gyamfi şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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