Ders sırasında kalp krizi geçiren Efe Asaf Dur hayatını kaybetti! Ailesi sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, ders sırasında aniden fenalaştı. Durum üzerine sınıf öğretmeninin ihbarıyla okula gelen 112 Acil Servis ekipleri 16 yaşındaki Dur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİDE ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Dur'un cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü. Yapılan otopside Dur'un kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirlendi. Öte yandan hayatını kaybeden Dur'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Dur'un cenazesinin Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Efe Asaf Dur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınırken ailesi sinir krizi geçirdi.