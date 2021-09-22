Kış aylarının yaklaşması ile birlikte insanların kapalı alanları daha fazla kullanmasının teması arttırması ve bunun da günlük vaka sayılarına yansımasının okulları olumsuz etkilememesi için gerekli hazırlıklar üzerinde durulmaya devam ediliyor. Son olarak Bakan Özer, 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyleyerek "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte tedbirler kapsamında ders saatlerinin kısaltılıp kısaltmayacağı ise merak ediliyor. İşte "Dersler 30 dakika mı olacak? Ders süreleri değişti mi, kısaldı mı, azaltılacak mı 2021? Ders süresi kaç dakika?" sorularının yanıtları...

DERS SÜRELERİ DEĞİŞTİ Mİ, KISALDI MI, AZALTILACAK MI 2021? DERS SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Türkiye genelinde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrencilerin yüz yüze eğitim süreci başladı. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, ders sürelerinin kısaltımasına yönelik çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Tüm iller için ders saatlerinin kısaltılacağına dair kesin bir bilgi gelmedi ancak,

Diyarbakır'da ikili eğitim öğretim gerçekleştirilen tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.

Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.

Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

DERSLER 30 DAKİKA MI OLACAK?

Yukarıda belirtilen ve bazı il valiliklerinden gelen bilgiler doğrultusunda; Hatay, Diyarbakır, Bursa ve Kırıkkale'de ders saatleri 10 dakika azaltılarak 30 dakikaye düşürüldü. Ek olarak Bursa'da 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu.

DERS SÜRELERİNİN 30 DAKİKA OLDUĞU İLLER

HATAY

DİYARBAKIR

KIRIKKALE

BURSA (35 DAKİKA)

EĞİTİMDE ALINAN TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler, illere gönderilen "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile yüz yüze eğitim için alınacak tüm tedbirleri uygulamak zorunda. Bu tedbirler dahilinde en önemli madde ise maske takma zorunluluğunun olması.

1- İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,

2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,

3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.

Her ilin, ilçenin hatta okulun durumuna göre verilecek bu kararlarla pandemi yönetimi daha rahat olacak.