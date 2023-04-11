Derya Alabora Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Rol Aldığı Diziler Neler

Derya Alabora 19 Ağustos 1959 İstanbul doğumludur. 63 yaşında 1.67 boyunda güzel ve başarılı bir kadın oyuncudur. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Opera sanatçısı Nazım Harupçu ve ilkokul öğretmeni Türkan Harupçu çiftinin tek çocuğudur.

Derya Harupçu olarak bilinen Derya Alabora Uğur Yücel ile evlidir. Derya Alabora Kimdir. Nereli? Kaç Yaşında? Derya Harupçu ikinci soyadı olarak bilinen Alabora'yı ikinci annesi olarak tabir ettiği teyzesinin soyadını almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi 1982 Tiyatro bölümü mezunudur.

Haberin Devamı

Daha sonrasında Bursa Devlet Tiyatro bünyesinde bir yıl kadar çalıştıktan sonra istifa ederek ayrılmıştır. Derya Alabora oyuncu olan Uğur Yücel ile 1983 yılında evlenmiş ve bu evlilikten iki yıl sonra oğlu Can Yücel dünyaya gelmiştir. Derya Alabora Kimdir. Nereli? Kaç Yaşında? Derya Alabora pek çok dizi ve filmlerde rol almış ve gösterdiği başarılardan kaynaklı pek çok ödüle layık görülmüştür.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Bazı rol aldığı dizler şunlardır; Acans, Ateş Böceği, Paşa Gönlüm, İstanbul Sokakları, 2022 Ah Nerede, 2021 Elli Kelimelik Mektuplar, 2021 İçimizden Biri, 2020 İyi Günde Kötü Günde, 2019 Aşkımızın Telvesi, 2018 Deliha2, 2018 Kız Babası, 2017 Olanlar Oldu, 2016 Kapı Meselesi, 2015 91.1, 2015 Naciye, 2014 Deliha, 2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’dur, Bunların dışında;

Haberin Devamı

2014 İnsan Avı

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi

2012 Çıplak Gerçek

2011 Küçük Hanımefendi

2010 Ayrılık

2010 Siyah Beyaz

2009 ES-ES

2008 Dantel

2008 Pandora'nın Kutusu

2007 Adem’in Trenleri

2005 Aşk Her Yaşta

1999 Salkım Hanım'ın Taneleri

1997 Masumiyet

1996 Şaşıfelek Çıkmazı

1995 Yengeç Sepeti

1993 Dönersen Islık Çal

Derya Alabora'nın Kariyeri

Derya Alabora İnsan ve hayvan hakları konusunda çalışmalarda bulunmuş ve önem vermiştir. 2009 yılında çekilen kısa filmde hayvan hakları korunmasıyla alakalı rol almıştır. Derya Alabora'nın sinema ve dizi sektöründe en üst seviyeye ulaştığı ilk filmi Masumiyet olmuştur. Derya Alabora Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? İlk olarak tiyatro oyunculuğu yapmış daha sonra dizi ve film sektörüne dahil olmuştur

1998 1.Ankara Film Şenliği en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Bir Kırık Bebek

1995 7. Ankara Film Festivali en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Yengeç Sepeti

1994 31.Antalya Film Şenliği en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Yengeç Sepeti

1997 11.Adana Altın Koza Film Şenliği en iyi kadın oyuncu ödülü Masumiyet

1997 34.Antalya Film Şenliği en iyi kadın oyuncu Masumiyet

1998 10.Ankara Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülü Masumiyet

1998 20.Siyad Türk Sinema Ödülleri en iyi kadın oyuncu ödülü Masumiyet

1998 ÇASOD Ödülleri en iyi oyuncu ödülü Masumiyet

1998 2.Afife Tiyatro Ödülleri yılın en başaralı yardımcı kadın oyuncusu ödülü Balkon Tiyatro Stüdyosu

2008 40.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Adem'in Trenleri

2010 3.Yeşilçam Ödülleri en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Pandora'nın Kutusu

Derya Alabora'nın en iyi dizi ve filmleri Masumiyet, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Pandora'nın Kutusu, ES-ES, Dönersen Islık Çal, Salkım Hanım'ın Taneleri, Adem'in Trenleri olarak bilinmektedir. Derya Alabora'nın aldığı ödüller oldukça fazladır.