Derya Alabora Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Rol Aldığı Diziler Neler

Derya Alabora 19 Ağustos 1959 İstanbul doğumludur. 63 yaşında 1.67 boyunda güzel ve başarılı bir kadın oyuncudur. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Opera sanatçısı Nazım Harupçu ve ilkokul öğretmeni Türkan Harupçu çiftinin tek çocuğudur.
Derya Harupçu olarak bilinen Derya Alabora Uğur Yücel ile evlidir. Derya Alabora Kimdir. Nereli? Kaç Yaşında? Derya Harupçu ikinci soyadı olarak bilinen Alabora'yı ikinci annesi olarak tabir ettiği teyzesinin soyadını almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi 1982 Tiyatro bölümü mezunudur.
Daha sonrasında Bursa Devlet Tiyatro bünyesinde bir yıl kadar çalıştıktan sonra istifa ederek ayrılmıştır. Derya Alabora oyuncu olan Uğur Yücel ile 1983 yılında evlenmiş ve bu evlilikten iki yıl sonra oğlu Can Yücel dünyaya gelmiştir. Derya Alabora Kimdir. Nereli? Kaç Yaşında? Derya Alabora pek çok dizi ve filmlerde rol almış ve gösterdiği başarılardan kaynaklı pek çok ödüle layık görülmüştür.
Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Bazı rol aldığı dizler şunlardır; Acans, Ateş Böceği, Paşa Gönlüm, İstanbul Sokakları, 2022 Ah Nerede, 2021 Elli Kelimelik Mektuplar, 2021 İçimizden Biri, 2020 İyi Günde Kötü Günde, 2019 Aşkımızın Telvesi, 2018 Deliha2, 2018 Kız Babası, 2017 Olanlar Oldu, 2016 Kapı Meselesi, 2015 91.1, 2015 Naciye, 2014 Deliha, 2014 Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’dur, Bunların dışında;
- 2014 İnsan Avı
- 2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi
- 2012 Çıplak Gerçek
- 2011 Küçük Hanımefendi
- 2010 Ayrılık
- 2010 Siyah Beyaz
- 2009 ES-ES
- 2008 Dantel
- 2008 Pandora'nın Kutusu
- 2007 Adem’in Trenleri
- 2005 Aşk Her Yaşta
- 1999 Salkım Hanım'ın Taneleri
- 1997 Masumiyet
- 1996 Şaşıfelek Çıkmazı
- 1995 Yengeç Sepeti
- 1993 Dönersen Islık Çal
Derya Alabora'nın Kariyeri
Derya Alabora İnsan ve hayvan hakları konusunda çalışmalarda bulunmuş ve önem vermiştir. 2009 yılında çekilen kısa filmde hayvan hakları korunmasıyla alakalı rol almıştır. Derya Alabora'nın sinema ve dizi sektöründe en üst seviyeye ulaştığı ilk filmi Masumiyet olmuştur. Derya Alabora Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? İlk olarak tiyatro oyunculuğu yapmış daha sonra dizi ve film sektörüne dahil olmuştur
- 1998 1.Ankara Film Şenliği en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Bir Kırık Bebek
- 1995 7. Ankara Film Festivali en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Yengeç Sepeti
- 1994 31.Antalya Film Şenliği en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Yengeç Sepeti
- 1997 11.Adana Altın Koza Film Şenliği en iyi kadın oyuncu ödülü Masumiyet
- 1997 34.Antalya Film Şenliği en iyi kadın oyuncu Masumiyet
- 1998 10.Ankara Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülü Masumiyet
- 1998 20.Siyad Türk Sinema Ödülleri en iyi kadın oyuncu ödülü Masumiyet
- 1998 ÇASOD Ödülleri en iyi oyuncu ödülü Masumiyet
- 1998 2.Afife Tiyatro Ödülleri yılın en başaralı yardımcı kadın oyuncusu ödülü Balkon Tiyatro Stüdyosu
- 2008 40.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Adem'in Trenleri
- 2010 3.Yeşilçam Ödülleri en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Pandora'nın Kutusu
Derya Alabora'nın en iyi dizi ve filmleri Masumiyet, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Pandora'nın Kutusu, ES-ES, Dönersen Islık Çal, Salkım Hanım'ın Taneleri, Adem'in Trenleri olarak bilinmektedir. Derya Alabora'nın aldığı ödüller oldukça fazladır.