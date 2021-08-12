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Derya Ateşli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Annesinin 'Koşma kızım kalbin durur ölürsün' sözlerine rağmen milli sporcu olan Derya Ateşli, şu sıralar Derya Ateşli kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla internette çokça aratılıyor. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

Derya Ateşli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Derya Ateşli kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları internette en çok aratılanlar arasına girdi. Gizli gizli antrenmanlara ve bölgesel yarışlara katılıp başarı sağlayan Derya Ateşli ile ilgili biz de tüm bilgileri haberimizde derledik.

DERYA ATEŞLİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

20 yaşında olan Derya Ateşli, Karaman'da doğdu. Ermenek ilçesinin Yukarıçağlar köyünde yaşayan Derya Ateşli, ortaokul döneminde okul atletizm takımına seçildi. Sırasıyla dereceler elde eden Ateşli lise eğitimini sürdürdüğü sıralarda lisanslı sporcu oldu. Şu anda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 3. sınıf öğrencisi olan Ateşli, aynı zamanda İngilizce öğretmenliği bölümünü okumaktadır. Derya Ateşli 2 bin metre su engelli dalında ilk uluslararası yarışmasında bronz madalya kazandı. 2018 yılında 3 bin metre engelli dalında yılın sporcusu seçildi.

Derya Ateşli kimdir, nereli, kaç yaşında?

ABD’den sporcu bursuyla üniversite hakkı kazanan Derya, kiraz ve elma toplayarak biriktirdiği 4 bin lirasını da bir dolandırıcıya kaptırınca, pasaport ve vize işlemlerini karşılayacak parası olmadığı için önüne çıkan fırsatı değerlendiremedi.

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