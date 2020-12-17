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Derya Tuna: "İbrahim Tatlıses çok iyi bir baba"

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Derya Tuna muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tuna, İbrahim Tatlıses hakkında içten yorumlarda bulundu.

Derya Tuna: "İbrahim Tatlıses çok iyi bir baba"

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun annesi eski oyuncu Derya Tuna önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Bir süre mağazaları dolaşan Derya Tuna, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Derya Tuna: "İbrahim Tatlıses çok iyi bir baba"

Koronavirüsü yenen Tuna, “Şükürler olsun atlattım. Ben 25 gün evden çıkmadan, kendimi izole ettim. Allah herkese yardım etsin” dedi.

Derya Tuna: "İbrahim Tatlıses çok iyi bir baba"

Tuna, İbrahim Tatlıses’in “İbo Show”da kızı Elif Ada ile yaşadığı duygusal anlar için “İbrahim çok iyi baba. Ne diyelim, inşallah o da onun güzel günlerini görür” dedi.

Derya Tuna eski eşi İbrahim Tatlıses'in dokuz sene sonra yeniden ekrana döndüğü 'İbo Show' programına konuk olur muydunuz sorusuna "Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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