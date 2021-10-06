Despotya ne demek, TDK'ya göre Despotya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Despotya ne demek? Despotya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi despotya kelimesi. Peki despotya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre despotya nedir, despotya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Despotya kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Despotya kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DESPOTYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Despotya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Despotya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre despotya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eskiden Balkanlarda müstakil prenslik



DESPOTYA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mora'ya kadar memaliki dahi fethederek 'despotya' namıyla hadsiz hesapsız imaretlere taksim eylemişler.

