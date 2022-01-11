Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolü paylaştığı Destan dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı dolayısıyla yeni bölümü ekrana verilmeyen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki Destan bugün var mı, yok mu 11 Ocak 2022 Salı? Destan neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

DESTAN BUGÜN VAR MI, YOK MU? 11 OCAK 2022 SALI? DESTAN NEDEN YOK?

Destan dizisinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almadı. Her hafta salı akşamları yayınlanan Destan'ın yeni bölümü izleyicilerle bu hafta buluşmayacak ve yeni bölüm yerine özel bölüm bugün ekranlara gelecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Destan'ın yeni bölüm tam tarihi henüz belli olmadı. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni bölümünün izleyicilerle buluşması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Destan Özel Bölüm

22.20 Otel Artemis

DESTAN SON BÖLÜM ÖZET

'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.

Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.