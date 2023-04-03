Desthy Nkounkou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Desthy Nkounkou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Desthy Nkounkou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Desthy Nkounkou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Desthy Nkounkou 11 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Kongo uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Desthy Nkounkou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBOLD yapmaktadır. Desthy Nkounkou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Desthy Nkounkou'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Desthy Nkounkou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/desthy.nk/
Desthy Nkounkou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Desthy Nkounkou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Desthy Nkounkou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Desthy Nkounkou şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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