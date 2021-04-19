Deterjan Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Deterjan Üretim İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deterjan üretiminde klorür, köpük, suda çözünmeyen madde, toz deterjanda fosfat ve silikat ve çamaşır suyunda klor tayini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Deterjan Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Deterjan Üretim İşçisi Maaşları

Deterjan Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Deterjan Üretim İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Deterjan Üretim İşçisi Ne İş Yapar?

Deterjan Üretim İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deterjanlarda klorür tayini yapmak,

b) Deterjanlarda köpük yapmak,

c) Deterjanda suda çözünmeyen madde tayini yapmak,

d) Toz deterjanda fosfat ve silikat tayini yapmak,

e) Çamaşır suyunda klor tayini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Deterjan Üretim İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu , Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Deterjan Üretim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Deterjan Üretim İşçisi mesleğinin meslek kodu 8131.86 olarak belirlenmiştir

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