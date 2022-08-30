Dev balkabağıyla nehirde yolculuk yaptı! Görenler hayrete düştü!

ABD’nin Nebraska kentinden Duane Hansen adlı adam, 383 kiloluk dev balkabağının içini oyarak küçük bir kayık haline getirdi. Hansen, balkabağıyla Missouri Nehri’nde 61 kilometre kürek çekerek rekor kırdı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Dev balkabağıyla nehirde yolculuk yaptı! Görenler hayrete düştü!

Nebraska eyaletinin Bellevue Kent Belediyesi 27 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, yaklaşık 383 kiloluk bir balkabağının içini oyarak kendine kayık yapan Duane Hansen’ın, Missouri Nehri’nde yaklaşık 61 kilometre kürek çekerek yol kat ettiğini belirtti.

Dev balkabağıyla nehirde yolculuk yaptı! Görenler hayrete düştü!

"BALKABAĞINA BİNECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK"

Açıklamada ilk başta balkabağının sadece nehirde yüzdürüleceğini düşündüklerini belirten belediye yetkilileri, “Hansen'in aslında bu yolculukta balkabağına bineceğini konuşmanın ilerleyen zamanlarında fark ettik” diye konuştu.

Dev balkabağıyla nehirde yolculuk yaptı! Görenler hayrete düştü!

60. doğum gününü kutlamak hem de bu alanda rekor kırmak istediğini söyleyen Hansen, 27 Ağustos’ta sabah saatlerinde yetkililerin şahitliğinde balkabağına atlayarak nehirde kürek çekmeye başladı. Hansen akşam saatlerinde rekoru kırarak nehir üzerinden Nebraska kentine ulaştı.

Dev balkabağıyla nehirde yolculuk yaptı! Görenler hayrete düştü!

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