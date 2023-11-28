Dev dalgaları çekmek için sahile gitmişti! Sosyal medyada fotoğraf paylaşma tutkusu az kalsın canından ediyordu!

Dün, Trabzon'un Araklı ilçesinde, sahil kenarında cep telefonuyla şiddetli dalgaları kaydetmeye çalışan 17 yaşındaki genç, az kalsın dalgalara kapılarak hayatını kaybediyordu.

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Dev dalgaları çekmek için sahile gitmişti! Sosyal medyada fotoğraf paylaşma tutkusu az kalsın canından ediyordu!

A.A.K., sosyal medyada resim ve görüntü paylaşmak için arkadaşı ile birlikte fırtınada dalgaları çekmeye Araklı ilçe sahiline gitti.

Burada görüntü ve resim almaya başlayan A.A.K., bir anda gelen dalga ile neye uğradığını şaşırdı. Dengesini kaybederek yere düşen ve büyük korku ve panik yaşayan A.A.K. ardından hemen ayağa kalkarak kamelyadaki arkadaşının yanına gitti.

O anlar çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

ikinci kez dalgaların arasına girdi

Araklı ilçesinde bir berber dükkanında çırak olarak çalışan A.A.K., yaşadığı o korku dolu anları anlatarak "Video çekerken ayaklarım birden yerden kesildi. O sırada bulutları odaklandım denizi görmedim. Bir anda boyumu aşan dalga çıktı artık ben gittim diye düşündüm. Dalga beni vurunca takla attım. Sonra tekrar dönüp ustamın emaneti olan bisikleti dalgalar arasında alıp oradan çıkıp dükkana geldim" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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