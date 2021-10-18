Dev kamyonet devrildi! İçerisinde bulunan yolcular ölümden döndü!

Kaza, İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Bağlantı Yolu Aksaray güzergahında ,Zeki Betoz idaresindeki 34 NB 7092 plakalı otomobil, Aksaray istikametine doğru ilerlerken iddiaya göre Bayrampaşa ayrımından ana yola çıkan Mehmet Fırat’ın yönetimindeki 21 BJ 224 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet devrildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Kaza sonrası durumu görenler polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Fırat ve yanındaki ismi henüz bilinmeyen kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten vererek önlem aldı. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonette bir süre inceleme yaptı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yaşandı. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılınca yolun temizlenmesinin ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.