Dev maçta goller art arda geldi! Kaleciler adeta şov yaptı

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında kendi evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yapmış ve ilk 2 maçından 6 puan çıkarmıştı. Sarı-Lacivertli takım, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini devam ettirmek istedi. Yoluna hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de dolu dizgin devam eden Trabzonspor'da deplasmanda galibiyet peşindeydi.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in golüne Trabzonspor, Ekuban ile yanıt verdi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Fenerbahçe, henüz 13. saniyede Vedat Muriç ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının içinde sağ çaprazda Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Muriç'in vuruşunu genç kaleci çıkarmayı başardı.

4. dakikada Fenerbahçe'de Max Kruse'nin topu taşıdıktan sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

7. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriç'le 13. saniyede yakaladığı pozisyonun bir benzerini Tolga Ciğerci ile yakaladı. Tolga'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan karşı karşıyayken yaptığı vuruşu, yine Uğurcan Çakır çıkardı.

SARI KART | Maçın 8. dakikasında Jose Sosa, Ozan Tufan'la yaşadığı gerginlik sonrası sarı kart gördü.

13. dakikada Deniz Türüç'in sağ çaprazda uzak mesafeden çektiği şut, kaleci Uğurcan'da kaldı.

GOL | Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile golü buldu! Rodrigues soldan taşıdığı topta pası Kruse'ye bıraktı, Alman oyuncunun soldan çevirdiği topta Garry Rodrigues topu ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

19. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muric'in indirdiği topta Tolga Ciğerci ile etkili olma şansı yakaladı. Fakat Tolga, ceza sahasına girerken topu kaybetti.

21. dakikada Trabzonspor'da Avdijaj, sağ kanattan topu içeri çevirirken tehlikeli olabilecek pozisyonda Zanka, Sörloth'dan önce topa müdahale eden isim oldu.

GOL | 28. dakikada Trabzonspor, skoru 1-1'e getirdi. Hızlı gelen Trabzonspor, Avdijaj'ın sağdan ortasında Ekuban'ın kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı: 1-1.

30. dakikada Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Sörloth'un pasında Donis Avdijaj, karşı karşıya bir fırsat yakaladı. Yaptığı vuruşu, kaleci Altay çıkardı.

31. dakikada Avdijaj'ın pozisyonu sonrası kullanılan kornerde Sosa'nın ortasına Hüseyin Türkmen'in yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

33. dakikada Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile çok etkili geldi. Zanka ve Ozan'dan sıyrılan Nijeryalı oyuncu, ceza sahasının içinde sol çaprazdan karşı karşıya vuruş şansını yakalasa da Zanka pozisyonunu bozdu ve vuruş yandan dışarı gitti.

SARI KART | Avdijaj, Pereira ve Nabil Dirar arasında yaşanan tartışma sonrası Fenerbahçe'de Dirar, sarı kart gördü.

42. dakikada Fenerbahçe, yine sol kanattan etkili geldi. Muric ile duvar pası yapan Kruse, ceza sahası içinde sol çaprazda topu sağ ayağına çekerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Kruse'nin pasında topla buluşan Rodrigues'in etkili vuruşu direkten döndü.

45. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues, kaleci Uğurcan'dan sıyrılsa da yaptığı vuruş yandan dışarı gitti!

45+1. dakikada Tolga Ciğerci bu kez ceza sahasına girerken şutunu çekti ve top farklı şekilde dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da Ünal Karaman, ikinci yarıya Donis Avdijaj'ın yerine Doğan Erdoğan'ı alarak başladı.

48. dakikada Fenerbahçe, Muric ile üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Muric'in ceza sahası içinde sol çaprazdan yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır, ayağıyla çıkardı. Sonrasında sağ kanattan yapılan ortaya Muric'in yaptığı etkili kafa vuruşunu yine Uğurcan Çakır, muhteşem bir kurtarışla çıkarmayı başardı.

49. dakikada bu kez Trabzonspor, etkili geldi. Sosa, kaleci ile karşı karşıya kalırken yaptığı aşırtma vuruşu Altay engelledi.

52. dakikada Uğurcan Çakır, kalesinde bir kez daha devleşti. Tolga Ciğerci'nin ortasına Kruse'nin yaptığı kafa vuruşunu yine muhteşem kurtarışla engelledi.

59. dakikada Trabzonspor, sağ kanattan Ekuban ile etkili geldi. Ganalı oyuncu yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi fakat hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi.

66. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş etkili olmadı ve top yandan dışarı gitti.

67. dakikada Fenerbahçe, yine Garry Rodrigues ile etkili geldi. Hollandalı oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girip karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan Çakır, yine gole izin vermedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 69. dakikada Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Deniz Türüç'ü kenara alırken Miha Zajc'ı oyuna dahil etti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak oyundan çıkarken Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

72. dakikada Trabzonspor, Nwakaeme ile ikinci gol şansını yakaladı. Nijeryalı oyuncunun soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu Altay kurtardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Garry Rodrigues oyundan çıkarken Ferdi Kadıoğlu girdi.

SARI KART | 75. dakikada Trabzonspor'da hakeme itirazlarda bulunan Nwakaeme sarı kart gördü.

SARI KART | Aut atışlarını geç kullandığı gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki gören Uğurcan Çakır, 80. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Trabzonspor'da Alexander Sörloth oyundan çıkarken Koray Kılınç oyuna dahil oldu.

83. dakikada Trabzonspor, sağ kanattan Yusuf Sarı ile etkili geldi. Yusuf'un ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

SARI KART | 83. dakikada Fenerbahçe'de Max Kruse sahaya gelirken yeni transfer Mevlüt Erdinç oyuna girdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 kazanılan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün yerine yeni transferlerden Donis Avdijaj'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Karaman, Fenerbahçe deplasmanında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth ilk 11'iyle sürdü.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kosovalı orta saha oyuncusu Donis Avdijaj, bordo-mavili forma ile Süper Lig'de ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.

Avdijaj, geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin 87. dakikasında oyuna girerek ligde ilk kez bordo-mavili formayı giymişti.