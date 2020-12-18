Dev şirketten flaş karar! Koronavirirüs Coca-Cola'yı da etkiledi

Pandemi sürecinde ekonomik nedenlerden dolayı tek tek çöküşe giden bir çok dev marka bünyesinde çalışan işçileri çıkarmaya devam ediyor. Coca-Cola da koronavirüs salgınının etkisiyle yeniden yapılandırmaya gitti. Şirketten yapılan açıklamada 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

''İŞTEN ÇIKARMALAR SALGIN NEDENİYLE DEĞİL''

Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör" görevi gördüğü belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200 çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı kaydedildi.

Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.