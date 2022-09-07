Dev takımların formasını giymişti: Galatasaray'dan transfer atağı! James Rodrigues için görüşmeler başladı!

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Galatasaray, Kolombiyalı orta saha oyuncu James Rodrigues için kulübü Al-Rayyan SC ile anlaşma sağladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dev takımların formasını giymişti: Galatasaray'dan transfer atağı! James Rodrigues için görüşmeler başladı!

Orta saha bölgesine Sérgio Oliveira ve Lucas Toreira'yı transfer eden Galatasaray, on numara pozisyonunda oynayan Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayınca bu bölgeye transfer yapmaya karar vermişti.

Dev takımların formasını giymişti: Galatasaray'dan transfer atağı! James Rodrigues için görüşmeler başladı!

Sarı kırmızılar bu doğrultuda Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodrigues için menajeriyle görüşmelere başladı. Cimbomun Rodrigues'i bonservisiyle veya satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği belirtildi.

Dev takımların formasını giymişti: Galatasaray'dan transfer atağı! James Rodrigues için görüşmeler başladı!

DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 13 milyon EURO olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Al-Rayyan SC'de 14 maçta forma giydi, 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.

James Rodrigues'in kariyerindeki formasını giydiği takımlar şöyle:

-Real Madrid

-FC Porto

-Bayern Münih

-CA Banfield

-Monaco

-Everton

-Al-Rayyan SC

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