Dev Türk bayrağı Üsküdar'da dalgalandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı, Üsküdar Belediyesi'nin önünden Şemsi Paşa Meydanı’na kadar gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte 100 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı.

Yürüyüşe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalarda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen dev Türk bayrağını öğrencilerle birlikte taşıdı.

Dev bayrak ve bando takımı eşliğinde ilerleyen yürüyüşün ardından Şemsi Paşa Meydanı’nda resmî tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Gerçekleştirilen tören Üsküdar Belediyesi Folklör Ekibi’nin halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.