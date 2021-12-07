DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker kimdir? Nereli, kaç yaşında 2021? Hakan Çağlar Erürker neden istifa etti ?

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker'in istifa haberlerinin çıkması ardından "DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker kimdir? Nereli, kaç yaşında 2021? DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker neden istifa etti 2021?" soru başlıkları merak konusu oldu. Haberimizde Hakan Çağlar Erürker'in biyografisinin yanı sıra, istifa nedenine de yer verdik.

DEVA PARTİSİ AYDIN İL BAŞKANI HAKAN ÇAĞLAR ERÜRKER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA ?

Hakan Çağlar Erürker, 1970 yılında Aydın Nazilli’de dünyaya geldi. Ortaokul ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Erürker, Brüksel Üniversitesi (ULB) Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü dereceyle bitirdi.

Hakan Çağlar Erürker, 1996-1999 yılları arasında Belçika Türk Üniversiteliler Birliği Başkanlığı yaptı. 2000 yılında ‘İlişkilerin Yeniden Tanımlanmasına Doğru Avrupa Birliği ve Türkiye’, 2005 yılında ise ‘Devlet ve Piyasa Mantığı Arasında Avrupa Savunma Sanayilerinin Dönüşümü’ konularında hazırladığı tezlerle Avrupa Birliği Politikaları ve Uluslararası Politika alanında iki yüksek lisans derecesi aldı.



2006 yılında Washington Üniversitesi’nde ( UW/ Seattle- ABD) konuk araştırmacı olarak çalıştı. Doktora programını Lille Üniversitesi’nde (Lille- Fransa) tamamlayan Hakan Çağlar Erürker ‘Avrupa Savunma Sanayilerinin Yeniden Yapılanmasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Rolü’ konulu doktorasında tez savunma aşamasındadır.



2002-2010 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Hakan Çağlar Erürker, Siyaset Bilimi, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ekonomi Politik konularında dersler verdi.



2010- 2014 yıllarında Avrupa Birliği Bakanlığı AB İşleri Uzmanı görevi yaparak ‘Türkiye-AB Müzakere Süreci ve AB İletişim Stratejisinin hazırlanması ve uygulanmasında’ görev aldı.



Avrupa Birliği Bürokratlarını hazırlayan Avrupa Koleji (College of Europe) Yüksek Lisans Programı Türkiye Ulusal Seçici Kurulu’nda Jüri üyeliği yaptı.



Halihazır, içinde doğup büyüdüğü Aydın Nazilli’de kurulu tarımsal sanayi alanında faaliyet gösteren aile şirketlerinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Bu süreçte Aydın tarımsal sanayi üretim değerine katkı hedefiyle projelendirdiği ‘ Çağlar Sebze ve Meyve İşleme ve Soğukta Muhafaza Tesisinin kurucu yöneticisidir.

Siyaset bilimi, uluslararası ekonomi politik, sivil toplum ve iletişim stratejileri konusunda uzmanlaşmış; Aydın’ın tarım, ticaret, turizm ve sosyo- ekonomik yapı gelişim ve değişimleri konularında bilgi, birikim ve deneyim sahibidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Çağlar Erürker, Fransızca ve İngilizce dillerini ileri seviyede bilmektedir.

DEVA PARTİSİ AYDIN İL BAŞKANI HAKAN ÇAĞLAR ERÜRKER NEDEN İSTİFA ETTİ ?

İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erürker, "Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmamın derinleşmesi nedenleriyle DEVA Partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.