DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan'ın acı günü! Babası Hilmi Babacan'ı kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, hayatını kaybetti.

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan vefat etti

BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında vefat etti.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.