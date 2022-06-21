Devlet Bahçeli, 2023 seçiminin sonuçlarını açıkladı: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy çokluğuyla yeniden seçilecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Devlet Bahçeli, siyaset gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın sandıkla başarıyla çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'yi aşan oy olarak yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2023'te doğacak zafer şafağı istikametinde yürüyoruz.

Kameralara yansıtılan sipariş görüntüler, kurmaca diyaloglar hiç kimseyi inandıramaz. Aziz milletimiz siyasi sahtekarlara, siyaset kalpazanlarına bugün de, yarın da prim vermeyecek, şans tanımayacaktır.

"ÇIKARSINLAR ADAYLARI GÖRSÜNLER HANYA'YI KONYA'YI"

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin her noktasında milletiyle oturup kalkıyor. MHP vatanımızın her köşesinde insanımıza muhabbetle dokunuyor. Açık gerçek şudur, 2023'te Cumhur İttifakı, açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy çokluğuyla yeniden seçilecektir. Çıkarsınlar adayları görsünler Hanya'yı Konya'yı.

KILIÇDAROĞLU KENDNİ KANDIRIYOR

Kasımda seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu kendini kandırıyor. Türkiye üzerinde hesabı olanlardan kim varsa, hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Ortak bir aday üzerinde anlaşamayan, birbirine çalım atmaktan özel haz alan, lobilerin eline geçen siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek ne de milletimiz rıza gösterecektir.