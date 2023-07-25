Devlet Bahçeli CHP genel başkanı tercihini açıkladı! "Ekrem olacağına Özgür olsun"

CHP'de yaşanan genel başkanlık krizine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ok konuşulacak açıklama, Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadesini kullandı.

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Devlet Bahçeli CHP genel başkanı tercihini açıkladı! "Ekrem olacağına Özgür olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

"KENDİ KENDİME SORUM"

Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

"EKREM OLACAĞINA ÖZGÜR OLSUN"

Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.

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