Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi! "Adam ol, adamsan cevap ver!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun DİAYDER ile iş birliği içerisinde olabileceğine dikkat çekti. Bahçeli, "HDP'yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, PKK'yı incitmemek için suya sabuna dokunmaktan kaçınanlar, samimiyet fukarasıdır" ifadelerini kullanarak, CHP liderinden itiraf beklediğini dile getirdi.

"ADAMSAN BU SORULARA CEVAP VER"

Devlet Bahçeli, PKK'ya PKK diyemeyenler için de ağır eleştirilerde bulundu. Şanlıurfa'daki patlamaya da dikkat çeken MHP lideri, "PKK bombayı patlattı derseniz adam olursunuz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamalarının devamında, "Ey zillet partileri, çekinmeyin; telaşa kapılmayın, yürekliyseniz itiraf edin. PKK bomba tuzakladı, sonra da patlattı derseniz sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz. İP'in genel başkanı , Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman mehmetçiklerimize rahmet diliyorum dedi. Burada patlayan nedir belli değil. Patlatan kimdir belli değil. PKK'ya YPG'ye tek bir açıklama yoktur. PKK bomba patlattı derseniz adam olursunuz. Kılıçdaroğlu'na bakarsanız Suriye'ye barış getireceğiz masalını dinleyeceksiniz. Neden bizim askerimiz Suriye'de şehit oldu diye sorup, Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanan Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor? Kılıçdaroğlu DİAYDER'in toplantısına katıldı mı katılmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle. Adamsan bu soruların cevabını ver." " şeklinde konuştu.

"SAKLANMA KILIÇDAROĞLU"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yer alan, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olması ve birbirinden çarpıcı iddialarda bulunmasına ise Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında bir yalana bin yalan ekleyerek şu ibret verici değerlendirmelerde bulundu: Terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik? Terörle mücadelede yapmayın mı dedik? Hayır, bu temelsiz, mesnetsiz açıklamayı duyduktan sonra ne söylesek boştur.

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini iki yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 26 Eylül 2021 günü oylanırken CHP hayır dedi mi? Elbette dedi. Bu tezkereye HDP hayır dedi mi? Kuşkusuz dedi. İP sadece 2-3 milletvekiliyle oylamaya iştirak edip kerhen evet dedi mi? Bu da oldu. Gönülsüz 2-3 evetle durumu kurtarmaya çalıştılar." dedi.