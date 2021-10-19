Devlet Bahçeli'den şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: Bu şahsın gezmediği, gitmediği yer neredeyse kalmamıştır, gezmekteki amacı nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan, Elazığ ve Diyarbakır ziyaretlerini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bürokratlara ilişkin yaptığı açıklamaya değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İkazla söylemek isterim ki; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bürokratlara değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kafa yormalı, onu fazla serbest bırakmaktan sakınmalıdır. " dedi.

"SİPARİŞ BİR SENARYO DEVREDEDİR"

" Sadece boş zamanlarında belediye binasına ve İstanbul’a uğrayan bu şahsın gezmediği, gitmediği yer neredeyse kalmamıştır." diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

" Gözümüzden kaçtığı sanılmasın, sipariş bir senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul’la sınırlı olan bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir? Hatta Yunanistan ziyaretine niye ihtiyaç duymuştur? Neyin hazırlığı içindedir? Kimlerin dolduruşuna gelmiştir? Başbakanlık hülyaları eşliğinde eve dönme kulvarına giren İP Başkanı, 'Fatih' benzetmesiyle taltif ettiği şahsı nereye, hangi girdaba çekmeyi planlamıştır? CHP ve İP oyun içinde oyundur."

"SAMİMİYETSİZ CURCUNA İTTİFAKINA TÜRKİYE TESLİM EDİLİR Mİ?"

Millet İttifakı'na değinen Bahçeli şunları söyledi:

"Birbirlerine güvenmeyen bir ittifaka bu millet hiç güvenir mi? Birbirlerine çalım atmak için fırsat kollayan fikirsiz, hedefsiz, ruhsuz ve samimiyetsiz curcuna ittifakına Türkiye teslim edilir mi? Cumhur buna asla 'tamam' demez, millet kökü dışarıda, özü yabancı başkentlerde olan CHP’sinden İP’ine, HDP’sinden diğerlerine kadar zilletin bütün ortaklarına demokrasiyle direnir, geldikleri gibi de yollamasını mutlaka bilir."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül'de Yunanistan'a gitmiş Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, ardındansa Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü. Son olarak İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ'a ziyarette bulunmuş, daha sonra buradan Diyarbakır'a geçmişti.