Devlet Denetleme Kurulu KPSS soruşturmasına dair ön raporu hazırladı! "3 soru tıpa tıp aynı, 10 soru ise benzerlik taşıyor"

31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS lisans oturumu sonrası gündeme bomba gibi düşen soruların sızdırıldığı iddiaları ve yayınevine yönlendirilen suçlamalar sonrası Devlet Denetleme Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştı. Sınavla ilgili detaylı inceleme başlatan kurum, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" şeklinde açıklama yapmıştı.

3 SORU AYNI ÇIKTI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınıp yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atanması sonrası sınavın iptali duyurulmuştu.

DDK'nın titizlikle yürüttüğü sınav soruşturmasıyla alakalı rapor hazırlandı. Rapora gör 3 sorunun tıpa tıp benzer, 10 sorunun ise kısmen benzerlik taşıdığı belirtildi.

Soruları sızdırdığı iddia edilen Yediiklim Yayınevi yetkililerinin telefon aramaları da dahil olmak üzere çok sayıda teknolojik cihaz da soruşturma kapsamına alındı. Soruşturma sonrası yetkililerin şüpheli aramalarda ya da eylemlerde bulunmadığı tespit edildi.,