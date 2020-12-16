Devlet hastanesi başhekiminden hemşireye skandal ceza: Ben salağım, görev yerimi terk ettim

Sosyal medya, Antalya'nın Kumluca ilçesinde devlet hastanesi başhekimi tarafından bir hemşireye verilen skandal cezayı konuşuyor. İddiaya göre hastane Başhekimi Ayşegül Alkan bir hemşireye 500 kere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” cezası verdi.

Sağlıkpersonelihaber.net’te yer alan habere göre, Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirdiği sırada başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını gördü. Ardından böyle bir skandala imza attı.

''BAŞHEKİMİN ISRARI İLE KALEME ALINMIŞTIR''

Söz konusu kararın karşısında şok olan sağlık emekçisinin, A4 kağıdına 500 kere istenilen cümleyi yazdığı ancak başhekimin talimatıyla evrak kayıttan geçiremediği iddia edildi.

Öte yandan söz konusu yazının sonunda “ ‘Ben salağım servisimden başka bir servise gittim’ başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” yazdığı görüldü.