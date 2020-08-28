Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındıYÖK'ten flaş karar! Üniversitelerin kayıt tarihleri uzatıldıİletişim Başkanı Altun açıkladı! 30 Ağustos kutlanacak mı?Nihat Özdemir: "1 Ekim'den itibaren seyircili oynatmak istiyoruz"Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı!Çanakkale'nin neyi meşhur? Çanakkale'de ne yenir? Gezilecek yerlerMerve Oflaz ve Allan Hakko bir hafta içinde ikinci kez birlikte görüntülendi!Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Devlet memuru sekreteriyle canlı yayında ilişkiye girdiŞinzo Abe kimdir? Kaç yaşında? Neden istifa etti?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Devlet memuru sekreteriyle canlı yayında ilişkiye girdi

Devlet memuru sekreteriyle canlı yayında ilişkiye girdi

Filipinler'de Zoom uygulaması üzerinden toplantı gerçekleştiren devlet memurlarından birisi kamerasının kapalı olduğunu zannederek sekreteriyle ilişkiye girdi. Ülkeyi çalkalayan skandal sonrası memur görevinden alındı.

Filipinler'de pes dedirten bir olay yaşandı. Cavite kentinde devlet memurları, Zoom üzerinden canlı bağlantı ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında kamerasının kapalı olduğunu zanneden memur  Jesus Estil, birden sekreteriyle cinsel ilişkiye girdi. Diğer memurların şaşkınlıkla izlediği skandal görüntü sonrası Jesus Estil, görevden alındı. 

Kameranın kapalı olduğunu zanneden memur, sekreteri ile odada kameranın açısında olmadıklarını düşündükleri bir noktada ilişkiye girmeye başladı. Ancak iş arkadaşları saniye saniye o görüntüleri izledi.

Devlet memuru sekreteriyle canlı yayında ilişkiye girdi

GÖREVDEN ALINDI

Toplantıya katılan kişilerden bazıları cinsel ilişki anlarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca memur hakkında soruşturma açıldı ve görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı ve eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, böyle bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğunu, Estil'in hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Devlet memuru sekreteriyle canlı yayında ilişkiye girdi

ÖZÜR DİLEDİ

26 Ağustos tarihinde meydana gelen olaydan sonra Estil, yaptığı açıklamada davranışının doğru olmadığını belirterek herkesten özrü diledi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT