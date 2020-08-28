Devlet memuru sekreteriyle canlı yayında ilişkiye girdi

Filipinler'de pes dedirten bir olay yaşandı. Cavite kentinde devlet memurları, Zoom üzerinden canlı bağlantı ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında kamerasının kapalı olduğunu zanneden memur Jesus Estil, birden sekreteriyle cinsel ilişkiye girdi. Diğer memurların şaşkınlıkla izlediği skandal görüntü sonrası Jesus Estil, görevden alındı.

Kameranın kapalı olduğunu zanneden memur, sekreteri ile odada kameranın açısında olmadıklarını düşündükleri bir noktada ilişkiye girmeye başladı. Ancak iş arkadaşları saniye saniye o görüntüleri izledi.

GÖREVDEN ALINDI

Toplantıya katılan kişilerden bazıları cinsel ilişki anlarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaşınca memur hakkında soruşturma açıldı ve görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı ve eyalet yetkilileri yaptıkları açıklamada, böyle bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğunu, Estil'in hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ÖZÜR DİLEDİ

26 Ağustos tarihinde meydana gelen olaydan sonra Estil, yaptığı açıklamada davranışının doğru olmadığını belirterek herkesten özrü diledi.