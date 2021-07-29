Devlet Opera ve Balesi'nin İnstagram hesabı ele geçirildi!
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün İnstagram hesabı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi. Olayın yanı sıra siteye erişim sağlanamadığı da görüldü.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Devlet Opera ve Balesi hesabından şu an itibariyle yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolü dahilinde olmadığı bildirildi ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Açıklamada, DOB Genel Müdürlüğünün tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, sürecin takip edildiği belirtildi.