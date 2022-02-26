Devleti, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına haber vermemekle suçlamıştı! Özgür Özel'in yalanı elinde patladı, Ukrayna'daki genç her şeyi anlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon üçüncü günde devam ediyor. Rus birlikleri şehirlere girmeye çalışırken Ukrayna askerleri ise direnişini sürdürüyor. Milyonlarca vatandaş ülkeden kaçmaya çalışırken Türkiye'de Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını başlattı. Havadan tahliye Ukrayna'nın hava sahasının kapalı olması nedeniyle uygulanamazken vatandaşlar kara yoluyla çevre ülkelere tahliye edilmesi, daha sonra ise Türkiye'ye getirilmeleri planlanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL, DEVLETİ SUÇLADI

Bu konu dün akşam Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Kadraj programında konuşuldu. Programa katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Dışişleri Bakanlığının çalışmalarına karşın Türkiye'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını bilgilendirmediğini belirterek eleştirilerde bulundu.

Özgür Özel şunlar söyledi:

"Türkiye'nin istihbaratı nerede? Niçin sen bu işin olacağını ABD, Almanya, Fransa bilirken, tedbir alırken kendi vatandaşı için. Sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. Hala 20 binin üzerinde yurttaşım Kiev'de, deyim yerindeyse iki ateşin arasındaysa, sığınaklardaysalar, korkuyorlarsa, tedirginlerse, aileleri bugün burada gözyaşı döküyorsa, sen büyük bir devlete yakışır dış politika ve istihbarat yürütümünü de tahliye planını da yapmamışsın demektir. Senin üniversite öğrencin şuanda Kiev'de sığınaktaysa. Sen onu bu gelişmeleri görüp gerekli istihbarat paylaşımlarıyla kendi yerel unsurlarınla aldığın istihbarat bilgisiyle " Dönün yurdunuza" demediğin sürece onlar, bunları TV'den değil de sığınaktan izliyor ve tedirginlerse büyük devlet olma noktasındaki sorumluluğunu yere getiremedin"

KİEV'DEKİ TÜRK GENCİ, ÖZEL'İ YALANLADI

Özel'in açıklamaları sonrası programa Kiev'den bağlanan Türk vatandaşı Hikmet Samet Alemdar, evinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Ne olursa olsun büyükelçiliğimiz açıklama yaptı, ' Sakın evlerinizi terk etmeyi, seyahat etmeyin' diye. Son açıklaması bu yöndeydi. Dışişleri Bakanlığımız, büyükelçiliğimiz aslında bu savaş başlamadan 10 gün önce yaklaşık 15 bin kayıtlı Türk vatandaşını tek tek arayarak veya mesaj göndererek ' Orada acil işiniz yoksa ülkeyi terk edin' dedi. Mesaj da geldi, arandık da. Kimimizi gece 3'te aradılar. Ama şöyle bir durum oldu. O anda Türkiye'ye en ucuz bilet 5 bin TL'den başlıyordu. 5 bin -6 bin TL'lik bilet çok pahalı geldi, o yüzden vatandaşlarımız ülkeyi terk edemedi. "

"BU İFTİRAYI ORTAYA ATANLAR KÜÇÜK DÜŞERLER"

Özel'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi “yalan siyaseti” birkaç dakika içinde çöktü.

Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devletimize iftira atanlar bir kere daha iftira faaliyetine başladı. Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor.

Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terkedilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir.

Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sn Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler."