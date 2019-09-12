Devr-i sabık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesi Başkanları ile yaptığı toplantıda bu ifadeyi kullanmasının ardından merak konusu oldu. İnternette birçok kişi Devr-i Sabık'ın anlamını arıyor. Peki Devr-i sabık nedir? Ayrıntılar haberimizde.

DEVR-İ SABIK NEDİR?

Göre gelenlerin kendisinden önceki dönemde görev yapanları potansiyel suçlu gibi görmesi ve buna göre davranmasına Türk siyasi jargonunda devr-i sabık yaratmak denmektedir. Bu kavram etkin olarak 2. Meşrutiyet sonrası Türk siyasi hayatına girmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması:

Hepimizin bulunduğumuzun yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz. Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır.