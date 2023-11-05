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Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! Veda mesajı yayınladı, Özgür Özel'i kutladı
CHP'nin Dün Ankara'da yapılan 38. Genel kongrede 13 yıldır genel başkanlığını yaptığı partisinin genel başkanlığı seçimlerinde Değişimcilerin adayı Manisa milletvekili Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.
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