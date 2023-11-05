Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! Veda mesajı yayınladı, Özgür Özel'i kutladı

CHP'nin Dün Ankara'da yapılan 38. Genel kongrede 13 yıldır genel başkanlığını yaptığı partisinin genel başkanlığı seçimlerinde Değişimcilerin adayı Manisa milletvekili Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

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Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! Veda mesajı yayınladı, Özgür Özel'i kutladı 1

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde, ikinci tur sonuçlarına göre Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği yarışı kazandı.

Heyecanın ve gerginliğin yüksek olduğu kurultayda oylama işlemi tamamlandı ve sonuç açıklandı.

Sonuca göre Kılıçdaroğlu 664, Özel 682 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Özgür Özel genel başkanlığı 2 oyla kaçırdı ve seçim ikinci tura ertelendi.ü

ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKAN OLDU

Buna göre, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na fark atarak CHP'nin 8. Genel Başkanı seçildi.

İkinci tur sonuçlarına göre Özgür Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

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