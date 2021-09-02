Devrilen traktörün altında kaldı! 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Burunsuz köyünde yaşayan 80 yaşındaki Osman Karatepe adındaki yaşlı adam, hayvanlarını otlatmak için traktörü ile ormanlık alana gitti.

Hayvanların gelmesine rağmen köye dönmeyen Karatape'yi aramaya giden yakınları, traktörü devrilmiş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.