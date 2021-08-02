Dezenfektan kullandığı için ceza aldı! Mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi!

Malatya’da özel bir ilaç firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Mehmet Cihat Bozkurt, nisan ayında trafik denetlemesine takıldı. Polis ekipleri tarafından alkolmetre ile yapılan alkol testinde yasal sınır olan 0.20 promili aşarak 0.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bozkurt’un ehliyetine alkollü bir şekilde ticari araç kullandığı gerekçesiyle 6 ay süreyle el konuldu ve bin 339 TL idari para cezası uygulandı.

YOĞUN DEZENFEKTAN KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Alkollü olmadığını ispatlamayan çalışan Cihat Bozkurt'un, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptırdığı kan testinde alkollü olmadığı ortaya çıktı. Para cezasını ödeyen ve ardından durumu adli mercilere taşıyan Bozkurt, buradan da olumlu yanıt alamadı. Hayatı boyunca alkol kullanmadığını iddia eden Bozkurt, pandemi sürecinde fazla şekilde dezenfektan kullanmasının alkollü çıkmasına neden olduğunu iddia etti.

"POLİSLE BİRLİKTE KAN TESTİ YAPTIRDIK"

Polis ekipleri tarafından alkometre ile yapılan kontrolde alkollü çıktığını ancak hastanede yaptırdığı kan testinde ise kanında alkol bulunmadığını aktaran Bozkurt, “Özel ilaç dağıtım firmasında ilaç dağıtım görevlisiyim. Akşam nöbetçi eczaneye giderken trafik kontrol noktasında durdurdular, alkolmetre üflettiler ve 0.22 promil alkol çıktı. Sonrasında 6 ay ehliyetime el konuldu ve bin 339 TL de trafik cezası yazıldı. Alkol almadığımı söyledim, yeni Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada hastane polisiyle birlikte kan tahlili yaptırdık. Alkol almadığım ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

"ŞU AN ÇOK MAĞDURUM"

Bozkurt "Avukat tutup itiraz edip mahkemeye taşıdım. İki buçuk ay sonra mahkeme sonuçlandı. Ret kararı verdiler. Tekrar mahkemeye gittim itiraz dilekçesi verdim. Tekrar itiraz dilekçesi yazdım, bir hafta sonra yine karar geldi kesin ret edilmiştir diye. Şu an çok mağdurum. Hakimle görüştürmedikleri için bir şey demediler. Başsavcı vekiliyle görüştüm. Yargıtay’a dosya bozma kararı yazmamı söylediler. O da 3 yıla yakın sürüyormuş” şeklinde devam etti.

"HİÇ KULLANMADIM"

Bugüne kadar bir kez bile alkol tüketmediğini ifade eden Bozkurt “Şu an ev kiramı ödeyemiyorum. Aidatlarım, faturalarım birikti. İşten atılmamak için yerime bir şoför koydum. Aldığım maaş asgari ücret, onu da kendisine veriyorum. 3 aydır sigortasını gösteriyorum. Bana şu an bir şey kalmıyor. Anlaşılan 3 ay daha beklemek zorundayım. Bugüne kadar alkol ağzıma sürmüş değilim. Hiç içmedim. Kanda sıfır çıktı. Buna rağmen nasıl dosyam ret edildi anlamıyorum. Ömrüm boyunca alkol kullanmadım. Ağzıma bile sürmedim. Alkol almış olsaydım işten de atılacaktım. Herkes tanıyıp bildiği için işimden olmadım. Yerime bir eleman koydum, şimdilik idare ediyorum” dedi.