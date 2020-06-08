Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi güncellendi. Ösym merakla beklenen sınavın takvimini resmi sitesinde açıkladı. İşte DGS başvuruları ne zaman? DGS ne zaman? Kimler girebilir?sorusunun yanıtı...

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

2020 DGS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yenilenen takvimine göre 2020-DGS başvuruları 9 Haziran’da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59’da sona erecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN 2020?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılacak.

DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.