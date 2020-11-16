Ön lisans düzeyindeki eğitimlerini lisans programına tamamlamak amacıyla DGS sınavına katılım sağlayan adaylardan bazıları ilk tercihlerde bir yükseköğretim programına yerleşemedi, şanlarını boş kalan kontenjanlarda denedi. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercihleri 7 Ekim günü tamamlanmış, 10 Ekim tarihinde ise açıklanmıştı.

Sonuçların 11 Kasım'dan sonra yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından, kısa bir süre içinde adayların erişime açılacağı tahmin ediliyor.

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Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.